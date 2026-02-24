Vom Mineralbad bis zum Milliardenumsatz: Breuninger prägt die Stuttgarter DNA und feiert am Samstag 145 Jahre. Was ist geplant? Und wie steht es um den angeblichen Verkauf?
24.02.2026 - 14:49 Uhr
Wer anders ist, kommt voran. Dieser Maxime folgt die Warenhauskette von Anfang an. Heute schlägt Breuninger mit zuletzt 1,6 Milliarden Euro Umsatz und einem überdurchschnittlichen Online-Geschäft von 60 Prozent den Markt – steht also deutlich besser da als die Konkurrenz. Allein dies wäre in schwierigen Zeiten des Einzelhandels ein Grund zum Feiern.