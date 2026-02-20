Stuttgarts weiße Flotte – bekannt als Neckarkäpt’n – wird 70 Jahre alt. Benannt ist sie nach Berta Epple, die mit ihrem Mann den Neckar öffnete für Rundfahrten. Wer war diese Frau?
20.02.2026 - 13:39 Uhr
Der Name klingt nach Sonntagsausflug, nach Kaffee an Deck und nach Kindheitserinnerungen: Berta Epple. Vor 70 Jahren begann mit der Gründung der Neckar-Personenschifffahrt ein Kapitel Stuttgarter Stadtgeschichte. Dahinter standen zwei gebürtige Stuttgarter mit Unternehmergeist: Berta Epple und Karl Epple. Heute wirbt die weiße Flotte, die auf das Ehepaar zurückgeht, mit dem Namen Neckarkäpt’n.