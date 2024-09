Kultur kann sehr viel beitragen zu aktuellen Debatten. Das beweist ausgerechnet eine archäologische Ausstellung über Schwaben, Alamannen, Germanen und Co.

Adrienne Braun 11.09.2024 - 18:56 Uhr

Der Schwabe ist für vieles bekannt, aber nicht unbedingt dafür, dass er in Sachen Mode ein absoluter Trendsetter wäre. Der Dutt, der derzeit bei Männern als der letzte Schrei gilt, trugen die Sueben schon vor rund 2000 Jahren. Der so genannte Suebenknoten befand sich allerdings nicht hinten am Kopf, sondern kess an der Seite des Schädels.