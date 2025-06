Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Dachstuhlbrand in einem Vereinsheim in Stuttgart-Bad Cannstatt ausgerückt. Die ersten Einzelheiten.

Lea Jansky 04.06.2025 - 19:36 Uhr

In Stuttgart-Bad Cannstatt ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Vereinsheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ging der Alarm um 18.30 Uhr ein. Daraufhin rückten Feuerwehr und Polizei in die Hofener Straße aus, wo der Dachstuhl eines Vereinsheim Feuer gefangen hat.