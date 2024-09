Lange wurde um den Erhalt des Metropol-Kinos in der Stuttgarter Innenstadt gekämpft. Jetzt konnten Interessierte beim Tag des offenen Denkmals einen Blick in das historische Gebäude werfen. Dessen Sanierung läuft noch auf Hochtouren.

Torsten Schöll 08.09.2024 - 18:25 Uhr

Edle Wandstoffe, eine mit Blattgold beschlagene Brüstung oder die gigantische Lichtkuppel, die über dem großen Saal bald in allen Farben leuchten soll – Anlass zum Staunen bot am Sonntag das künftige neue alte Metropol-Kino in der Bolzstraße reichlich. Spätestens nach dem Besuch der Baustelle stand für viele fest: Der neue Filmpalast wird Stuttgarts schönstes Kino. Das noch nicht ganz fertig sanierte Lichtspielhaus war einer der Publikumsmagnete beim Tag des offenen Denkmals.