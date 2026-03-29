Rund 80 Jahre lag ein Blindgänger unentdeckt im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch. Experten haben die Bombe jetzt entschärft – aber es dürfte bei weitem nicht die letzte gewesen sein.

dpa/lsw 29.03.2026 - 15:05 Uhr

Nach dem Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg am Stadtrand von Stuttgart haben Experten die 250 Kilogramm schwere Bombe erfolgreich entschärft. Die rund 1.000 evakuierten Menschen in der Sicherheitszone könnten zurück in ihre Wohnungen und Häuser, teilte die Stadt mit. „Die Absperrungen sind aufgehoben“, kündigte die Polizei zudem an.