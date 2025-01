In Melbourne ist er geboren, in Leipzig hat Steven Black Kunst studiert, in Stuttgart hat er eine Bühne: Die Galerie Thomas Fuchs eröffnet am 17. Januar eine Schau mit neuen Werken.

Nikolai B. Forstbauer 16.01.2025 - 14:03 Uhr

In den zusätzlich zur Ladengalerie in der Reinsburgstraße 68A neu bespielten Räumen in der Augustenstraße 63 zeigt die Galerie Thomas Fuchs ein Panorama der Werke des in Melbourne geborenen und in Leipzig lehrenden Malers Steven Black. Eröffnet wird die Schau an diesem Freitag, 17. Januar (18 bis 21 Uhr).