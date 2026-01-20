Am Donnerstag kam es in einer Stadtbahn der Linie U6 zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 29-Jährige ist am Donnerstag, 8. Januar, in einer Stadtbahn der Linie U6 in Richtung Flughafen/Messe sexuell belästigt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Unbekannter setzte sich gegen 12.10 Uhr der Frau gegenüber, als die Stadtbahn auf Höhe Pfostenwäldle unterwegs war, und entblößte sein Glied. Als die 29-Jährige den Mann auf sein Verhalten ansprach, ergriff er die Flucht und verließ die Bahn.

 

So sah der Täter aus

Der Täter soll 45 bis 50 Jahre alt sein, einen blonden Bart haben und eine schwarz-blau-karierte Jacke getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 89903100 beim Polizeirevier 1 in der Theodor-Heuss-Straße zu melden.