Am Donnerstag kam es in einer Stadtbahn der Linie U6 zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei bittet um Hinweise.

alp 20.01.2026 - 12:38 Uhr

Eine 29-Jährige ist am Donnerstag, 8. Januar, in einer Stadtbahn der Linie U6 in Richtung Flughafen/Messe sexuell belästigt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Unbekannter setzte sich gegen 12.10 Uhr der Frau gegenüber, als die Stadtbahn auf Höhe Pfostenwäldle unterwegs war, und entblößte sein Glied. Als die 29-Jährige den Mann auf sein Verhalten ansprach, ergriff er die Flucht und verließ die Bahn.