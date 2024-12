Die Landeshauptstadt bietet ein deutlich rabattiertes Sozialticket und seit 2023 auch ein bezuschusstes Ticket für Auszubildende an. Die Veränderungen für 2025 sind unterschiedlich.

Konstantin Schwarz 12.12.2024 - 13:59 Uhr

Die Zahl der in der Landeshauptstadt verkauften Sozialtickets für den ÖPNV hat sich nach einer Delle in den Coronajahren im Jahr 2023 wieder auf rund 200 000 erhöht. Für dieses Jahr wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Ende 2023 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Gültigkeit des Sozialtickets vom Stadtkreis auf das gesamte Gebiet des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) zu erweitern. Es ist für den halben Preis des Deutschlandtickets zu haben, kostet also bisher 24,50 statt 49 Euro. Diese Monatsfahrkarte können rund 110 000 Menschen in Stuttgart erhalten. Berechtigt sind Besitzer der Stuttgarter Bonuscard. Ausgegeben wird das Sozialticket nur im Barverkauf, es muss kein Abo abgeschlossen werden.