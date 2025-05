Wie heißt es so schön im Schwabenland? Schbarrer muschd! Vor allem in der aktuellen Zeit. Alles wird teurer und der Geldbeutel immer kleiner. Zum Glück kann man in Stuttgart auch for free jede Menge erleben und auch ohne einen einzigen Cent eine richtig gute Zeit haben.

Von genüsslichen Cafébesuchen über Kulturveranstaltungen bis hin zu sportlichen Aktivitäten – wir haben euch eine Tour durch ein komplett kostenloses Wochenende in Stuttgart zusammengestellt.

Spazieren im städtischen Lapidarium

Das Städtische Lapidarium ist quasi wie Geschichtsunterricht im Freien. Im Stuttgarter Süden kann man entspannt durch den Park schlendern und historische Skulpturen betrachten. Das Lapidarium ist von Mai bis September geöffnet und bietet verschiedene Programmpunkte an, wie Yoga, Flohmärkte und Führungen. Eine Übersicht gibt’s hier >>>.

Lapidarium, Mörikestr. 24/1, Stuttgart-Süd, Mo-Fr 10-17 Uhr

Ab in die Natur: Kunst, Aussicht und Tiere

Blütenpracht,Kunst, Action und Aussicht. Der Höhenpark Killesberg hat alles, was Laune macht Foto: IMAGO/Richard Wareham

Im Killesbergpark gibt es nicht nur schöne Natur, sondern auch verschiedene Skulpturen, wie das Steigende Pferd, der Adorant, den Erinnerungskörper und den Stangenwald.

Der Stangenwald ist eine architektonische Skulptur, vom Architekten Hans Dieter Schaal. Foto: IMAGO/Dreamstime

Für eine grandiose Aussicht über die City geht es hoch hinauf auf den 42 Meter hohen Killesbergturm. Zugegeben, der ist nicht kostenlos. Der Eintritt kostet ein Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder.

Der Killesbergturm, entworfen von Jörg Schlaich. Foto: imago images/Westend61

Zurück auf dem Boden gibt es das kostenlos zugängliche Tiergehege mit Ponys, Eseln, Lamas, Ziegen und Flamingos zu entdecken. Für Kinder stehen mehrere Spielplätze zum Toben und Spielen bereit und am Abend kann man den Sonnenuntergang genießen.

Höhenpark Killesberg, Stresemannstr. Stuttgart-Nord

Kostenfreie Angebote von meinSchlossplatz

Bis zum 28. Juni wird der Kleine Schlossplatz wieder von den Stuttgarter Jugendhäusern bespielt Es gibt jede Menge kostenlose Aktivitäten: Von Musik, Kunst und Community über Bauprojekte, Gesprächsangebote, Raves oder interaktive Workshops. Eine komplette Übersicht des Programms findet ihr hier >>>

Mein Schlossplatz,Kleiner Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, Do-Sa 16-22 Uhr

Aktiver Start in den Samstag: Joggen mit Run n Rolls

Auch am Wochenende gibt es kostenloses Programm – und in diesem Fall Programm der aktiven Art. Jeden Samstag um 10 Uhr trifft sich ein Runningclub von RunsnRolls vorm Café Lang im Lehenviertel um gemeinsam durch den Kessel zu joggen. Die Strecke ist moderat und nur fünf Kilometer lang.

RunsnRolls, Immenhoferstr. 38, Stuttgart-Süd, Sa 10 Uhr

Fahrradtour um den Max-Eyth-See

Wer lieber aufs Fahrrad steigt als zu rennen, kann um den Max-Eyth-See radeln. Der See liegt direkt am Neckar, umgeben von Weinbergen.

Der Max-Eyth-See in Stuttgart. Foto: imago images/Lichtgut

Eine Runde um den See beträgt etwa drei Kilometer. Wer nicht gerne mit dem Rad unterwegs ist, kann um den See spazieren gehen oder Inline-Skates fahren. Um den See verteilt gibt es große Rasenflächen und einige Grillplätze sowie einen kleinen, künstlich angelegten Sandstrand, der zum Entspannen einlädt.

Max-Eyth-See, Stuttgart-Mühlhausen

Outdoor-Sport und Bärenschlössle im Rotwildpark

Das Bärenschlössle im Stuttgarter Rotwildpark. Foto: imago images/Oliver Willikonsky

Auch der Rotwildpark ist ein echtes Naturerlebnis. Frühmorgens oder spätabends huscht vielleicht das ein oder andere Rotwild durchs Dickicht. Beim Bärenschlössle kann Pause vom Wandern gemacht werden, bis es weitergeht zum Schloss Solitude vorbei an den drei Parkseen: Bärensee, Neuer See und Pfaffensee.

Rotwildpark, Stuttgart-West

Raupe Immersatt: Kaffeegenuss und gerettet Lebensmittel

Das Foodsharing-Café Raupe Immersatt kämpft gegen Lebensmittelverschwendung an. Hier gibt es gerettete Lebensmittel komplett kostenlos. Überschüsse von Bäckereien, Supermärkten und Privatpersonen werden gesammelt und weitergegeben. Vor Ort gibt es fertig zubereitete Speisen wie Kuchen oder Suppen. Im Café kann man sowohl draußen wie auch drinnen gemütlich einen köstlichen Kaffee schlürfen oder eine Kleinigkeit schmausen. Außerdem stehen hier auch gerettete Lebensmittel breit, die zum Kochen oder für ein kleines Picknick mitgenommen werden können.

Raupe Immersatt, Johannesstr. 97, Stuttgart-West, Mo+Mi+Fr 10-23, Sa+So 10-19 Uhr

Der ungewöhnlichste Späti der Stadt

Zurzeit gibt es im Projektraum Ostend einen ganz besonderen Späti. Der Silky Späti ist eine Kunstinstallation von der Berliner Künstlerin Silke Thoss. Die Produkte sind alles andere als gewöhnlich. Nur hier gibt es zum Beispiel Psycho-Flips, Jesus-Cheeseballs oder Dicke-Eier-Likör. Die Berliner Künstlerin macht aus ihren Produktverpackungen echte Wortspiel-Kunst mit gesellschaftlichem Twist. Also vorbeikommen und die besten Wortspiele und Verpackungsdesigns entdecken. Der Kunstraum ist noch bis zum 4. Juni 2025 in Stuttgart.

Silky Späti, Projektraum Ostend, Achalmstr. 18, Stuttgart-Ost, 3.5.-4.6., Di-Sa 15-20 Uhr

Gartenprojekt in der Großstadt

Der Stadtacker Wagenhallen ist der Spot für alle, die gärtnern wollen, aber keinen eigenen Garten haben. Hier trifft sich jeder, der Lust hat etwas anzubauen und in Gemeinschaft zu sein. Wer regelmäßig mit anpacken will, kann den Verein beitrete. Wer einfach nur so mal gärtnern will, kann unverbindlich vorbeikommen oder eine E-Mail an info@stadtackerl.de schicken.

Stadtacker Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, Di+Do 16, Sa 14 Uhr

Das Café, das kaputte Dinge wieder zum Leben erweckt

Im Repair Café bekommen alte und kaputte Dinge eine zweite Chance. Foto: IMAGO/epd

Wer gerne bastelt, schraubt und tüftelt oder etwas Zuhause hat, das dringend repariert werden müsste, kann das Repair Café im EKiZ – Eltern-Kind-Zentrum besuchen. Hier wird Altem neues Leben eingehaucht. Egal ob zickige Elektrogeräte, wackelige Möbel oder Lieblingsspielzeug mit Macken: Hier wird getüftelt, geschraubt und genäht, bis alles wieder läuft. Die Idee dahinter? Reparieren macht nicht nur Spaß, sondern schont auch den Geldbeutel und die Umwelt. Hier gibt es eine Übersicht zu den Termine, an denen das Repair Café stattfindet >>>

Repair Café, Ludwigstr. 41-43, Stuttgart-West, 7.6., 10-15 Uhr

Den Abend mit ein paar Lachern ausklingen lassen

Das Stand-Up Comedy Open Mic in der Anderthalbar in Stuttgart bietet jeden Sonntag eine Bühne für frische Witze. Comedy-Newcomer:innen präsentieren hier ihre neuesten Ideen und sorgen für einen Abend voller Schenkelklopfer und Lachkrämpfe.

Anderthalbbar, Königstr. 47, Stuttgart-Mitte, So 18 Uhr

Free Walking Tour durch Stuttgart

Neue Leute kennenlernen und kostenlos in der Stadt unterwegs sein? Das geht bei einer Free Walking Tour. Hier gibt’s die spannendsten Ecken der Stadt zu entdecken. Die Stadtführungen von Cyhitours gehen zwei Stunden lang. Vom Alten Schloss geht es zum Haus der Geschichte mit der Stauffenberg-Gedenkstätte bis hin zum Bunker Hotel, einem umgebauten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Neben Einblicken in Stuttgarts Geschichte gibt es auch Tipps zu Kultur, Wein und lokalen Highlights. Die Stadtführungen finden wöchentlich statt und Termine können hier gebucht werden >>>

Free Walking Tour, Königstr. 1A, Stuttgart-Mitte

Käsige Kunstausstellung zum Jubiläum

100 Jahre Stuttgarter Sammlung, 20 Jahre Kunstmuseum Stuttgart. Zum Doppeljubiläum zeigt das Museum Werke aus der umfangreichen Sammlung. Titelgebend ist das Lebensmittelbild Doppelkäseplatte von Dieter Roth: Ein Kunstwerk aus verschiedenen Käsesorten, das durch Zersetzungs- und Schimmelprozesse eine eigendynamische Entwicklung durchläuft. Es steht für die Fragen nach Produktion, Rezeption und Wandel von Kunst. In sieben Themenräumen gibt es weitere Stücke aus 100 Jahren Kunst zu entdecken.

Kunstmuseum Stuttgart, Kleiner Schloßplatz 1, Stuttgart-Mitte, 22.5-12.10., 10-18 Uhr

Sommervibes und Partys

Gute Musik unter freiem Himmel genießen? Mit der Rückkehr der beliebten Partyreihe Palais Aprés vorm Stadtpalais verwandeln sich die Treppen wieder in ein wildes Tanzparkett. Während des Sommers legen hier unterschiedliche Musiker:innen und DJs auf. Am 29. Mai sind zum Beispiel DJs wie Tenisa, JAE und Immi Bakes an der Reihe.

Palais Aprés, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 29.5., 18-22 Uhr

Queer Brunch, Movie-Night, Karaoke und vieles mehr

Im Utopia Kiosk gibt es jedes Wochenende Veranstaltungen mit freiem Eintritt. Darunter ein Buchclub, der Queer Brunch, Movie-Nights, verschiede Workshops, Ausstellungen oder Karaoke-Sessions. Eine Übersicht zum Programm gibt’s hier >>>

Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, Fr+Sa 18-0:30, So 12-18 Uhr

Bauprojekt XXL: Wie steht es um Stuttgart 21?

Infoturm Stuttgart ITS informiert über Stuttgart 21. Foto: IMAGO/imagebroker

Die Ausstellung im InfoTurmStuttgart informiert über das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm mit vier Bahnhöfen und rund 120 Kilometern Strecke. Themen sind Bauweise, Mobilitätswandel, Stadtentwicklung und der digitale Knoten Stuttgart. Multimediale Elemente wie Augmented Reality sowie haptische Modelle machen das Projekt interaktiv. Wie zum Beispiel die Medieninstallation The Cave, die eine virtuelle Führung durch den neuen Bahnhof simuliert.

InfoTurmStuttgart, Am Schlossgarten 26/1, Stuttgart-Mitte, tägl. 10-18 Uhr

Auf kunstvoller Spurensuche in der Galerie Stihl

Ab nach Waiblingen! In der Galerie Stihl gibt es jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr gratis Eintritt. Gerade läuft die sehenswerte Ausstellung Cover Love(r). Aiga Rasch und Die drei ???. Aiga Rasch ist die Künstlerin hinter den Kult-Covern von die Die drei ???. Ihre knalligen Designs auf schwarzem Hintergrund sind genauso ikonisch wie die drei Hobbydetektive selbst. Die Ausstellung zeigt über 200 ihrer Werke. Darunter auch Kinderbuchillustrationen und Kalenderkunst. Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. Juli.

Galerie Stihl, Eva Mayr-Stihl-Platz 1, Waiblingen, Di-So 11-18 Uhr