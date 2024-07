Unbekannte werfen einen Gegenstand auf eine Stadtbahn der Linie U13, eine Scheibe bricht. Die Polizei sucht Zeugen.

Annika Mayer 23.07.2024 - 18:31 Uhr

Unbekannte haben am Montagabend im Bereich der Haltestelle Am Sportpark in Stuttgart-Feuerbach einen unbekannten Gegenstand auf eine fahrende Stadtbahn der Linie U13 in Richtung Föhrich geworfen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Fahrgäste gegen 18.50 Uhr, wie die Unbekannten den Gegenstand warfen und hierbei eine Scheibe zu Bruch ging. Eine Person habe den Stadtbahnfahrer verständigt, der daraufhin die Bahn an der nächsten Haltestelle evakuieren lies.