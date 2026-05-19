Stuttgart: Gleich zwei Baustellen am Schlossplatz sorgen für Einschränkungen

Am Schlossplatz wird wieder gebaut: Seit Montag lässt das Stuttgarter Tiefbauamt an zwei Stellen rund um den zentralen Platz Bodenbeläge erneuern. Für Fußgänger und Autofahrer bringt das Einschränkungen mit sich.

Betroffen ist zum einen der Bereich zwischen Schillerplatz und dem Vorplatz der Alten Kanzlei. Dort werden die Fußgängerflächen saniert. Der bereits entlang des Alten Schlosses erneuerte Gehweg wird fortgesetzt, der bestehende Plattenbelag entfernt und neu aufgebaut. Auch die Einfassungen der Bäume sowie des historischen Brunnens werden erneuert. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober dauern.

Baustelle an der Südseite des Schlossplatzes Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Parallel dazu wird an der Kreuzung Königstraße/Bolzstraße der schadhafte Plattenbelag am Fußgängerüberweg ausgebaut. Stattdessen entsteht dort eine Betonfahrbahn. Die Stadt reagiert damit auf Probleme mit den großformatigen Bodenplatten in der Innenstadt, die seit Jahren für Schäden, Stolperkanten und hohen Reparaturaufwand sorgen.

Pflaster am Schlossplatz sorgte schon 2022 für Kritik

Bereits 2022 hatte die Diskussion um das Pflaster am Schlossplatz und in der Königstraße für Kritik gesorgt. Damals bemängelten Passanten und Einzelhändler den schlechten Zustand der Beläge und immer neue Ausbesserungsarbeiten.

Die aktuelle Baustelle an der Bolzstraße soll in zwei Abschnitten abgewickelt werden, um die Beeinträchtigungen auf der Königstraße möglichst gering zu halten.

Während der rund sechswöchigen Bauzeit bleibt die Bolzstraße für den Verkehr gesperrt. Anlieger werden über die Thouretstraße umgeleitet.