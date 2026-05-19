Verkehr in Stuttgart Gleich zwei Baustellen am Schlossplatz sorgen für Einschränkungen
An zwei Stellen rund um den Schlossplatz arbeitet die Stadt an den Bodenbelägen. Für Fußgänger und Autofahrer bringt das Einschränkungen mit sich.
An zwei Stellen rund um den Schlossplatz arbeitet die Stadt an den Bodenbelägen. Für Fußgänger und Autofahrer bringt das Einschränkungen mit sich.
Am Schlossplatz wird wieder gebaut: Seit Montag lässt das Stuttgarter Tiefbauamt an zwei Stellen rund um den zentralen Platz Bodenbeläge erneuern. Für Fußgänger und Autofahrer bringt das Einschränkungen mit sich.