Zwei Männer sollen in einem ICE zwischen Frankfurt und Stuttgart mehrere Reisende bestohlen haben. Nach einem Hinweis einer Zeugin wurden sie am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen zwei Männer in einem Fernverkehrszug zwischen Frankfurt am Main und Stuttgart mutmaßlich mehrere Diebstähle begangen haben. Nach einem Hinweis einer Zeugin nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei die 24 und 26 Jahre alten Männer am Stuttgarter Hauptbahnhof fest.

Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden gegen 4.10 Uhr mit einem ICE der Deutschen Bahn in Richtung Stuttgart. Während der Fahrt sollen sie unter anderem zwei Smartphones sowie Bargeld von anderen Fahrgästen entwendet haben. Eine aufmerksame Reisende beobachtete die Tat und informierte das Zugpersonal.

Richter erlässt Haftbefehl – Diebe in Haft

Am Hauptbahnhof Stuttgart erwarteten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Männer und unterzogen sie polizeilichen Maßnahmen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden beide Männer vorläufig festgenommen.

Am 19. Januar wurden der 24-Jährige und der 26-Jährige dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Männer Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Anschließend brachten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.