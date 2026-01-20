Zwei Männer sollen in einem ICE zwischen Frankfurt und Stuttgart mehrere Reisende bestohlen haben. Nach einem Hinweis einer Zeugin wurden sie am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen.
20.01.2026 - 11:33 Uhr
In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen zwei Männer in einem Fernverkehrszug zwischen Frankfurt am Main und Stuttgart mutmaßlich mehrere Diebstähle begangen haben. Nach einem Hinweis einer Zeugin nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei die 24 und 26 Jahre alten Männer am Stuttgarter Hauptbahnhof fest.