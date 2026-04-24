Unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales und der restlichen Spiele in der Bundesliga: Dem VfB ist die Teilnahme an der Europa League nicht mehr zu nehmen.

Die Saison neigt sich dem Ende zu, doch der VfB Stuttgart hat noch viel vor: Am 23. Mai steigt das Pokalfinale gegen den FC Bayern, in dem das Team von Sebastian Hoeneß zwar Außenseiter, aber nicht ohne Hoffnung auf den Sieg ist, davor will sich der VfB für die Champions League qualifizieren. Das sind hohe Ziele, die Grundlage, befreit aufspielen zu können, ist jedoch gelegt – denn einen Platz in der Europa League hat der Bundesligist bereits sicher. Das liegt an der Final-Paarung.

Da der FC Bayern als deutscher Meister das Ticket für die Champions League 2026/27 bereits gelöst hat, befindet sich der VfB Stuttgart in einer komfortablen Situation. Sollte er das Pokalfinale gewinnen, hätte er auf diesem Weg den Sprung in die Europa League geschafft. Setzt sich der FC Bayern im Endspiel in Berlin durch, dann geht der Anspruch auf die Teilnahme an der Europa League an die Bundesliga zurück. Dort würden sich dann die ersten vier Teams für die Königsklasse qualifizieren, während dem Fünft- und dem Sechstplatzierten ein Platz in der Europa League zusteht.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will mehr

Derzeit liegt der VfB in der Bundesliga-Tabelle mit 56 Punkten auf Rang vier. Selbst wenn die restlichen vier Spiele gegen Werder Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr), bei 1899 Hoffenheim (2. Mai), gegen Bayer Leverkusen (9. Mai) und bei Eintracht Frankfurt (16. Mai) verloren gingen, könnten die Stuttgarter höchstens auf Rang sechs zurückfallen. „Die Europa League haben wir sicher, das ist gut“, sagte Sebastian Hoeneß nach dem in der Verlängerung erkämpften 2:1-Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg, „doch wir wollen mehr.“

Der VfB-Trainer möchte mit seinem Team unbedingt wie vor zwei Jahren in die Champions League einziehen. Dort könnte es dann zu einem Wiedersehen mit dem SC Freiburg kommen. Die Breisgauer stehen in der Bundesliga aktuell zwar auf Rang sieben, allerdings auch im Halbfinale der Europa League. Und der Sieger dieses Wettbewerbs erhält automatisch ein Ticket für die Königsklasse. Es bleibt also spannend – auch weil sich die Saison dem Ende zuneigt.