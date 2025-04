Horch, der Fluss ruft. Doch um direkt an den Neckar zu gelangen, muss man in Stuttgart findig sein. Wir haben uns auf die Suche nach den Neckarperlen begeben.

Andrea Jenewein 04.04.2025 - 11:00 Uhr

Ein Ehepaar zieht nach dem Zweiten Weltkrieg von Aulendorf im Landkreis Ravensburg an den Bodensee. Es ist aufregend für die jungen Leute, endlich dem See so nah zu sein. Doch Eriskirch, eine kleine Gemeinde nahe Friedrichshafen, ist durch das Ried, ein Naturschutzgebiet, vom See getrennt. Das Paar kauft sich kurzerhand ein Ruderboot und schippert einfach auf der Schussen, einem kleinen Fluss, zum See. Dass sie damit den Ärger der gesamten Anglerschaft auf sich ziehen, stört sie wenig. Der See ruft.