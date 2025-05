Der Fahrer einer Mercedes G-Klasse fährt am Freitagnachmittag an der Haltestelle Olgaeck in Stuttgart in eine Personengruppe. Mindestens drei Personen werden verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 02.05.2025 - 18:48 Uhr

Der Fahrer einer schwarzen Mercedes G-Klasse ist am Freitagnachmittag in Stuttgart in eine Menschengruppe gefahren. Der Vorfall ereignete sich in der Charlottenstraße im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck. Dabei wurden laut ersten Erkenntnissen der Polizei mindestens drei Personen verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Es kommt zu massiven Behinderungen im Stadtbahn- sowie im Straßenverkehr.