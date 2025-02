Wegen eines Notarzteinsatzes ist der Stuttgarter Hauptbahnhof mitten im Feierabendverkehr gesperrt.

Wie die Polizei auf X (ehemals Twitter) mitteilte, bleibt die Sperrung bis voraussichtlich 19 Uhr bestehen. Was den Einsatz ausgelöst hat, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag nicht.

Notarztwägen am Stuttgarter Hauptbahnhof. Foto: Fotoagentur Stuttgart

Mehrere Gleise am Hauptbahnhof gesperrt

Auch die Feuerwehr Stuttgart weist auf X auf den Einsatz hin. Laut Angaben seien wegen eines Personenunfalls aktuell mehrere Gleise gesperrt, es komme zu Verzögerungen im Bahnverkehr (Stand: 17.45 Uhr)

Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) weist auf der Webseite zudem auf Verspätungen und Teilausfälle bei der S-Bahn wegen eines Notarzteinsatzes an der Station Nordbahnhof hin.

„Die S-Bahnen der Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 werden momentan auf der Strecke von Schwabstraße nach Hauptbahnhof (tief) ausgebremst wegen einem Notarzteinsatz am Gleis an der Station Nordbahnhof“, heißt es. Fahrgäste werden gebeten, Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu beachten. Auch zu den Hintergründen der Sperrung am Nordbahnhof lagen zunächst noch keine detaillierteren Informationen vor.