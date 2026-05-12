Einbrecher haben in der Nacht auf Montag in einem Hotel in Stuttgart-Mitte ihr Unwesen getrieben und Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Annika Mayer 12.05.2026 - 11:27 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in ein Hotel am Friedensplatz in Stuttgart-Mitte eingebrochen und haben Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zugang zur Hotelrezeption und nahmen dort verschiedene Schlüssel an sich. Damit öffneten sie mehrere Türen und stahlen Bargeld.