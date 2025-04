Am Mittwochabend war die Feuerwehr am Riedsee in Stuttgart-Möhringen im Einsatz. Was genau passiert ist, ist noch unklar.

Annika Mayer 02.04.2025 - 20:18 Uhr

Am Mittwochabend ist es zu einem Feuerwehreinsatz am Riedsee in Stuttgart-Möhringen gekommen. Gegen 18.25 wurden die Einsatzkräfte der Stuttgarter Feuerwehr laut dem Sprecher Daniel Anand von einer Person am Riedsee alarmiert.