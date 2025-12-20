Ein 77-Jähriger wird von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nennt nun neue Details zum Unfallhergang.

Sascha Maier 20.12.2025 - 11:51 Uhr

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn auf der Aldinger Straße in Stuttgart-Mühlhausen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 77-Jährige gegen 17.50 Uhr an der SSB-Haltestelle „Mühlhausen“ auf einem sogenannten „Z-Übergang“ die Gleise überqueren, obwohl die dortigen Springlichter in Betrieb waren und zudem eine Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Aldingen in die Haltestelle einfuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des 24-jährigen Stadtbahnführers wurde der Fußgänger von der Stadtbahn erfasst und geriet anschließend zwischen diese und einer bereits in der Haltestelle stehenden Stadtbahn.