Polizeibeamte haben am Donnerstag die Wohnungen von fünf männlichen Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren durchsucht, die am 30. August zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren bedroht und körperlich angegriffen haben sollen.

Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden 14-Jährigen gegen 23.30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Hofen an der Walchenseestraße mit der fünfköpfigen Personengruppe in Streit. In dessen Verlauf soll einer der Fünfergruppe den 14-Jährigen geohrfeigt haben.

Polizei stellt Beweismaterial sicher

Anschließend griffen die fünf Tatverdächtigen den anderen 14-Jährigen offenbar körperlich an, drohten ihm und forderten seine Halskette. Durch die Auseinandersetzung wurde der 14-Jährige schwer verletzt.

Die Beamten stellten in den Wohnungen Beweismaterial sicher, das nun der Auswertung bedarf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die fünf Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.