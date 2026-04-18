Auf einer Baustelle nahe des Stuttgarter Hauptbahnhofs werden am Samstag zwei Störche gesichtet. Sie sammeln fleißig Material für ein mögliches Nest.
18.04.2026 - 22:10 Uhr
Da soll noch einer sagen, Stuttgart sei nicht gut genug für ein Eigenheim! Zwei Störche sehen das offenbar anders. Während die Bauarbeiten rund um den Hauptbahnhof weiterlaufen, starten sie inmitten des Trubels ihre eigene kleine „Baustelle”. Die Vögel wurden am Samstag dabei beobachtet, wie sie fleißig alles zusammentrugen, was sich als Nistmaterial eignete.