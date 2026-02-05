Die Ursache des kurzen Stromausfalls in Stuttgart ist geklärt. Ein Mitarbeiter in einem Umspannwerk der Stuttgart Netze hat ihn mit einem Schaltfehler verursacht. Umbauten sind nötig.

Florian Dürr 05.02.2026 - 14:22 Uhr

Ein Mitarbeiter in einem Umspannwerk der Stuttgart Netze hat den kurzen 0,06-Sekunden-Stromausfall in der Landeshauptstadt ausgelöst. Ein Schaltfehler bei Baumaßnahmen habe zu der Stromstörung geführt, informiert ein Sprecher von Stuttgart Netze in einer Mitteilung am Donnerstagmittag. Vor Ort sind deshalb derzeit Umbauten nötig. Eine Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen, heißt es.