Ein 24-Jähriger verliert in der Heilbronner Straße die Kontrolle über sein Auto und fährt in den Gleisbereich der SSB. Drei Fahrzeuge werden beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.
15.11.2025 - 10:59 Uhr
Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht auf Samstag für Behinderungen in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord gesorgt. Ein 24 Jahre alter VW-Golf-Fahrer war nach Polizeiangaben kurz vor Mitternacht offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Stadtmitte kommend in Richtung Pragsattel unterwegs.