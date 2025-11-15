Ein 24-Jähriger verliert in der Heilbronner Straße die Kontrolle über sein Auto und fährt in den Gleisbereich der SSB. Drei Fahrzeuge werden beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht auf Samstag für Behinderungen in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord gesorgt. Ein 24 Jahre alter VW-Golf-Fahrer war nach Polizeiangaben kurz vor Mitternacht offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Stadtmitte kommend in Richtung Pragsattel unterwegs.

Dabei soll er mehrere Fahrzeuge überholt und mehrfach den Fahrstreifen gewechselt haben. Beim Spurwechsel auf Höhe der Einmündung Presselstraße streifte er einen BMW, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb erst einige Meter weiter im Gleisbereich der SSB stehen.

24-Jährige meldet Schaden: Unfall verursacht hohe Kosten

Wenig später meldete sich zudem eine 24-jährige Autofahrerin, deren Auto ebenfalls bei dem Unfall beschädigt worden sein soll. Insgesamt entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen sowie am Gleisbereich ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls sowie weitere Betroffene. Hinweise nimmt das Polizeirevier 2 in der Wolframstraße unter der Telefonnummer 0711/8990 3200 entgegen.