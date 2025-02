In Stuttgart-Ost wird eine 86-Jährige am Montag beinahe Opfer eines falschen Kriminaloberkommissars. Echte Beamte vereiteln den Betrug. Die Hintergründe.

Gülay Alparslan 25.02.2025 - 11:47 Uhr

Glück im Unglück hat am Montag eine 86-jährige Frau in Stuttgart-Ost gehabt. Die Seniorin wäre beinahe Opfer eines Trickbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Unbekannter die Frau gegen 16.50 Uhr an und gab sich als Kriminaloberkommissar aus. Er teilte ihr mit, dass ihre Wertsachen wegen vorangegangener Einbrüche nicht mehr sicher seien. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Mann die 86-Jährige dazu, ihre Wertsachen in einen Kochtopf zu packen und zur Abholung bereitzustellen. Nachdem die Polizei verständigt worden war, konnten die Beamten die Frau davon überzeugen, dass es sich um einen Telefonbetrug handelte und so die Übergabe der Wertsachen verhindern.