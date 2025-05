Die Pläne für ein neues Konzerthaus sollen trotz schlechter Haushaltslage weiterverfolgt werden. Ob das Geld dafür am Ende reicht, entscheidet sich im Dezember.

Die Landeshauptstadt will ihre Pläne zum Bau eines neuen Konzerthauses mit einem 1100 Zuhörer fassenden Saal weiter verfolgen. Dazu soll die Zahl von elf Grundstücken, die der Stadt in einem Markterkundungsverfahren angeboten worden sind oder bereits in städtischem Besitz sind, auf fünf reduziert werden.