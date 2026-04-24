Der Frust ist groß. Und die Verwunderung. Seit die Nachricht die Runde machte, dass die Bäder des MTV Stuttgart, des ASV Botnang, des SSV Zuffenhausen und des SV Cannstatt womöglich schließen müssen, stehen bei den Vereinen die Telefone nicht mehr still, werden die Social-Media-Kanäle geflutet und die Geschäftsstellen besucht. Um den Ärger loszuwerden, aber auch um zu spenden. Denn alle wollen sie ihre Bäder behalten.

Das wollen auch die Vorstände der vier Vereine. Doch die Aufgabe ist knifflig. Die Stadt hat in den Haushaltsberatungen im Dezember beschlossen, dass der Betriebskostenzuschuss von insgesamt 1,4 Millionen Euro um die Hälfte gekürzt wird. 700 000 Euro bleiben also für die vier Bäder. Laut Sportamt reicht das, um zwei weiterzubetreiben. Verteile man diese 700 000 Euro auf die vier Bäder, müssten womöglich alle schließen. Das wurde der Öffentlichkeit und den Vereinen im Sportausschuss am Dienstag erzählt.

Wie nun damit umgehen? Am Donnerstag wollen sich die vier Vereine zusammensetzen und eine gemeinsame Strategie festlegen, bevor sie mit dem Sportamt sprechen. Denn eines wollen sie auf keinen Fall, sich gegeneinander ausspielen lassen. „Verein gegen Verein – das gilt es zu vermeiden. Das gäbe ja dann ein Hauen und Stechen“, sagt Andreas Gölz, der ehrenamtliche Freibadverwalter des ASV-Quellfreibads in Botnang. Das ASV-Bad wurde 1932 von Botnangern gebaut. Die beiden Brunnen am Rande des Kräherwalds wurden komplett per Hand aus dem Boden geschaufelt. In fünf Jahren wird das Bädle 100. Um die Jahrtausendwende wurde es – wiederum mit viel Engagement von Ehrenamtlichen aus dem Stadtbezirk – umfassend saniert.

SV Cannstatt informiert seine Mitglieder

Der SV Cannstatt hat seine Mitglieder informiert, wie es weitergehen könnte. Und betont: „Wir werden uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass unser Mombachbad weiterhin die notwendige Unterstützung erhält. Gleichzeitig werden wir nicht in Konkurrenz zu den anderen Vereinen treten. Uns eint das gemeinsame Ziel, alle vier Bäder als wichtige Angebote für unsere Mitglieder sowie für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu erhalten.“

In Zuffenhausen gehen auch viele Kinder schwimmen. Foto: Guenter E. Bergmann - Photography

MTV-Vorstand Nico Helwerth plädiert auch dafür, die Bäder als Ganzes zu betrachten. „Denn wir alle sorgen gemeinsam für die grundsätzliche Versorgung der Stadtgesellschaft.“ Nach Aussage der Verwaltung habe man zu wenig Wasserflächen, und das Ziel sei ja stets gewesen, diese auszubauen. Natürlich müsse man sparen, und „dabei haben die Schwimmflächen offenbar keine Priorität“. Das stehe in einem gewissen Widerspruch zueinander.

Was nicht nur er dabei vermisst, ist eine Diskussion über die Sportinfrastruktur insgesamt. „Jedes unserer privaten Bäder ist für die Stadt günstiger, als wenn sie selbst eines betreibt.“ Und wenn man dann in fünf Jahren merkt, hoppla, wir haben viel zu wenige Bäder? „Dann sind unsere geschlossen wegen einiger hunderttausend Euro. Und für zig Millionen muss man selbst welche bauen.“ Und Geld scheint ja da zu sein für eine Wärmestrategie, die vorsieht, das Hallenbad Heslach den kompletten Sommer zu öffnen. Gleichzeitig stelle man drei Freibäder zur Disposition. Helwerth: „Das erschließt sich mir nicht!“

Im Stuttgarter Norden hat man die Nachricht fassungslos vernommen. Dort ist das Freibad des SSV Zuffenhausen zugleich auch ein öffentliches Freibad. Weil alles jenseits des Pragsattels richtig schlecht versorgt ist mit Bädern. Was aber zur Folge hat, sagt Vorstand Sven Metzler, dass die Kosten wesentlich höher sind. Denn dann brauche man etwa einen Meister für Bäderbetriebe. Sie haben sich schon mal hingesetzt und nachgedacht, vielleicht „100 000 Euro könne man zusammenkratzen“, also einsparen. Wie bei den anderen Vereinen auch, wollen die Leute gerne spenden. Doch es helfe ja nichts für ein Jahr mit Spenden über die Runden zu kommen, auf Dauer müsse das Defizit gedeckt sein. „Dafür sind wir auf die Unterstützung der Stadt angewiesen.“

Bleiben die Bäder für alle zugänglich?

In Botnang beim MTV wird man nun auch rechnen, Helwerth sagt auch, sollten sie es alleine schaffen ohne Zuschüsse der Stadt, dann falle mit den Zuschüssen der Stadt eben auch ein wichtiges Argument weg, das Bad für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Diskussion nimmt nun Fahrt auf, doch findet die Stadt kein Geld mehr, wird Andreas Gölz vom ASV Botnang mit seiner Befürchtung recht haben: „Wenn in Stuttgart zwei Bäder schließen, geht es mit der Schwimmfähigkeit weiter den Bach runter.“