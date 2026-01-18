Stuttgart spart – was folgt? Staatstheater: Mit-Lenker Hendriks befürchtet „Personalabbau von zehn Prozent“
18.01.2026 - 08:00 Uhr
Die Stadt Stuttgart hat mit dem Doppelhaushalt 2026/2027 einen harten Sparkurs beschlossen. Massive Einschnitte gibt es auch in der Kulturförderung. Allein die Gelder für die von Stadt und Land anteilig je zur Hälfte finanzierten Staatstheater Stuttgart sind mit Wirkung von 1. Januar um 4,4 Millionen Euro reduziert. Was folgt daraus? Wir haben nachgefagt – bei Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender Intendant der Staatstheater Stuttgart.