Ein Stadtbahnunfall sorgt am Freitagabend für Streckenunterbrechungen auf mehreren Stuttgarter Linien. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.
06.02.2026 - 19:07 Uhr
Ein Stadtbahnunfall sorgt am Freitagabend für Streckenunterbrechungen auf mehreren Linien. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.55 Uhr nahe der Haltestelle Dobelstraße. Eine Stadtbahn sei dort an einem stehenden Auto hängengeblieben. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen.