Ein Stadtbahnunfall sorgt am Freitagabend für Streckenunterbrechungen auf mehreren Stuttgarter Linien. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.

Ein Stadtbahnunfall sorgt am Freitagabend für Streckenunterbrechungen auf mehreren Linien. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.55 Uhr nahe der Haltestelle Dobelstraße. Eine Stadtbahn sei dort an einem stehenden Auto hängengeblieben. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen.

Von den Streckenunterbrechungen sind die Stadtbahnlinien U5, U6, U7 und U12 betroffen.Wie der Verkehrsverbund Stuttgart mitteilt, ist die Strecke der Linie U5 aktuell zwischen den Haltestellen Weinsteige und Killesberg unterbrochen, die Bahnen fahren nur zwischen Leinfelden Neuer Markt und Waldau. Die Linie U6 fährt aktuell nicht zwischen den Haltestellen Bopser und Charlottenplatz sondern nur zwischen Flughafen/Messe (Airport/Fair) und Bopser sowie zwischen Gerlingen und Charlottenplatz.

Auch die Linien U7 und U12 betroffen

Die Linie U7 wird wegen des Verkehrsunfalls zwischen den Haltestellen Olgaeck und Silberwald umgeleitet. Wegen eines Verkehrsunfalls wird die Stadtbahnlinie U7 zwischen Olgaeck und Silberwald ohne Zwischenhalt über die Strecke der Linie U15 umgeleitet. Die Strecke der Linie U12 ist aktuell zwischen den Haltestellen Bopser und Milchhof unterbrochen. Die Stadtbahnen fahren nur zwischen Dürrlewang und Bopser sowie zwischen Remseck Neckargröningen und Milchhof.

Wie viele Stadtbahnen im Stuttgarter Netz aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Zwischen Bopser und Charlottenplatz sowie zwischen Charlottenplatz und Milchhof wird ein Ersatzverkehr mit Taxis oder Bussen eingerichtet, wie der VVS mitteilt. Fahrgäste werden gebeten, geplante Fahrten in der Fahrplanauskunft zu überprüfen.