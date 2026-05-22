Zum ersten Mal in dem seit Wochen von Tumulten geprägten Prozess um den Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen hat sich ein Angeklagter zu seinen Motiven geäußert.
22.05.2026 - 17:24 Uhr
In dem seit Wochen von Streit und Unterbrechungen geprägten Prozess um den Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen kam am vierten Verhandlungstag zum ersten Mal ein Angeklagter selbst zu Wort. In seiner Einlassung schilderte der irische Angeklagte seine Motive: Er habe ausschließlich aus humanistischen Gründen gehandelt – angesichts sexueller Gewalt gegen palästinensische Gefangene, künstlicher Hungersnot und der systematischen Zerstörung von Lebensumständen in Gaza.