Ein Auto gerät am Dienstagvormittag im Heslacher Tunnel in den Gegenverkehr. Die Polizei sperrt den Tunnel. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 20.05.2025 - 11:43 Uhr

Nach einem Unfall in Heslacher Tunnel am Dienstagvormittag ist der Tunnel zurzeit in beide Richtungen gesperrt. (Stand: 11.30 Uhr)