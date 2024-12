Am Dienstagabend sind Unbekannte in Wohnungen mehrerer Ortsteile Stuttgarts eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind am Dienstag in Wohnungen in Stuttgart-Süd, Stuttgart-Botnang und Stuttgar-Vaihingen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zwischen 7 Uhr und 19.15 Uhr in Stuttgart-Süd in der Lehenstraße eine Fensterscheibe ein, um in die Wohnung zu gelangen. Ob sie Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In Stuttgart-Botnang in der Flotowstraße gelangten die Unbekannten zwischen 16 Uhr und 20.20 Uhr ebenfalls durch Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Wohnung. Was die Täter entwendeten, ist auch hier Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei bittet um Hinweise

Im Holderbuschweg in Stuttgart-Vaihingen sollen die Täter zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr eine Terrassentür eingeschlagen haben, um in die Wohnung zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten zwei Perlenketten von geringem Wert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711-89905778 in Verbindung zu setzen.