Stuttgart Surge Das sagt der vorläufige Insolvenzverwalter zum Aus

Stuttgart Surge: Das sagt der vorläufige Insolvenzverwalter zum Aus
Die Ausrüstung der Surge-Spieler ist Teil der Insolvenzmasse. Foto: Baumann

Der Stuttgarter Rechtsanwalt Sebastian Mielke verschafft sich derzeit einen Überblick über die wirtschaftliche Lage von Stuttgart Surge: Das Ende war demnach alternativlos.

Nachdem am Mittwoch die Einigung der European League of Football (ELF) mit den verbliebenen Rebellen-Clubs der European Football-Alliance (EFA) über einen gemeinsamen Spielbetrieb verkündet worden war, stellten sich neue Fragen: Hat Stuttgart Surge, der amtierende Meister, angesichts der plötzlich wieder veränderten Perspektive womöglich zu früh aufgegeben? Hätte die neue Situation dazu beitragen können, das finanzielle Aus abzuwenden? Die Antwort des vorläufigen Insolvenzverwalters fällt eindeutig aus.

 

Der Stuttgarter Rechtsanwalt Sebastian Mielke ist gerade dabei, sich einen Überblick über die wirtschaftliche Notlage der Surge-Betreibergesellschaft zu verschaffen. Diese Überprüfung wird einige Wochen in Anspruch nehmen, eines zeichnet sich aber bereits ab: Stand jetzt wird es kaum möglich sein, die American Football Club Stuttgart GmbH weiterzuführen. Und noch eine Einschätzung äußert Sebastian Mielke: „Aus meiner Sicht war der Insolvenzantrag zwingend geboten, ganz unabhängig davon, dass es kurz darauf Neuigkeiten von der ELF und der EFA gab.“

Bleibt die Marke „Stuttgart Surge“ im Spiel?

Diese Aussage unterstreicht, dass Stuttgart Surge zahlungsunfähig war. Und dass sich die Verantwortlichen, hätten sie den Gang zum Amtsgericht hinausgezögert, unter Umständen dem Vorwurf der Insolvenzverschleppung hätten stellen müssen.

Sebastian Mielke hat das Ziel, Anfang Januar das Insolvenzverfahren zu eröffnen. Gleichzeitig schließt er nicht aus, dass unter der Marke „Stuttgart Surge“ eine neu aufgesetzte Gesellschaft mit neuer Struktur weiterhin ein Football-Team ins Rennen schickt. Bisher gibt es dafür allerdings keine konkreten Anzeichen. „Mich würde es freuen, wenn Interesse an der Marke bestünde. Es wäre schade, wenn es Surge gar nicht mehr geben würde“, sagt der bisherige Geschäftsführer Suni Musa, „ich kann mir, sollte sich eine stabile Liga etablieren, 2027 eine Rückkehr in den Spielbetrieb vorstellen.“ Dann jedoch mit neuen Führungskräften: „Für mich ist das kein Thema mehr.“

