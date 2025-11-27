Stuttgart Surge Das sagt der vorläufige Insolvenzverwalter zum Aus
Der Stuttgarter Rechtsanwalt Sebastian Mielke verschafft sich derzeit einen Überblick über die wirtschaftliche Lage von Stuttgart Surge: Das Ende war demnach alternativlos.
Nachdem am Mittwoch die Einigung der European League of Football (ELF) mit den verbliebenen Rebellen-Clubs der European Football-Alliance (EFA) über einen gemeinsamen Spielbetrieb verkündet worden war, stellten sich neue Fragen: Hat Stuttgart Surge, der amtierende Meister, angesichts der plötzlich wieder veränderten Perspektive womöglich zu früh aufgegeben? Hätte die neue Situation dazu beitragen können, das finanzielle Aus abzuwenden? Die Antwort des vorläufigen Insolvenzverwalters fällt eindeutig aus.