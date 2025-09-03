Stuttgart Surge im ELF-Finale: Yannick Mayr kehrt zurück – zum Duell unter Freunden

Yannick Mayr (29) ist seit 16 Jahren Footballer, er hat in dieser Zeit viel erlebt, auch ein großes Finale. 2023 verlor der Wide Receiver mit Stuttgart Surge vor 31 500 Fans in Duisburg das Endspiel der European League of Football (ELF) gegen Rhein Fire mit 34:53. Seither fühlt es sich für ihn an, als habe er noch eine Rechnung offen. Diese will er nun begleichen – ausgerechnet in Stuttgart, gegen sein früheres Team. Das Championship Game an diesem Sonntag (15 Uhr) in der MHP-Arena wird zu einem Duell unter Freunden, in dem Freundschaften drei Stunden lang keinen interessieren. „Auf dem Feld“, sagt Yannick Mayr, „zählt nur der Sieg.“