In Stuttgart ist am Freitag der Viereichenhautunnel gesperrt. Grund ist ein technischer Defekt. Was bis dato bekannt ist.

Matthias Kapaun Christian Pavlic und 25.07.2025 - 11:24 Uhr

Viele Pendler werden am Freitagvormittag auf eine Geduldsprobe gestellt: Der Viereichenhautunnel im Stuttgarter Süden – in unmittelbarer Nähe zum Heslacher Tunnel gelegen – musste wegen eines technischen Defekts in beide Richtungen gesperrt werden.