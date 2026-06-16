In der vorletzten Sitzung vor der Sommerpause will die Landeshauptstadt die Planungen für ihr größtes innerstädtisches Bauprojekt aufs Gleis setzen. Der Gemeinderat soll beschließen, dass durch einen massiven Umbau aus dem 2023 für 58,5 Millionen Euro erworbenen Galeria Kaufhof an der Eberhardstraße das zentrale Bürozentrum der Stadtverwaltung wird.

Kaum bekannt ist, dass das 1961 vom Architekten Egon Eiermann konzipierte Handelshaus drei große Untergeschosse zählt. Viele kennen nur das erste UG, in dem ein Supermarkt war. Als Option soll daher weiterhin untersucht werden, ob der frühere Kaufhof auch das Haus der Kulturen, das Haus des bürgerschaftlichen Engagements und/oder das Europahaus aufnehmen könnte. Die Verwaltung sieht ein „hohes Potenzial für kulturelle und teilöffentliche Nutzungen“ - vor allem in den Untergeschossen.

Das Gebäude bietet heute rund 30.000 Quadratmeter Nutzfläche, 19.000 davon oberirdisch. Zum Vergleich: Das vom Immobilienentwickler Hines in der Eberhardstraße vis-á-vis von Breuninger im Bau befindliche Bürohaus „Central One“ hält 9000 Quadratmeter bereit.

Substanz im Kern angeblich intakt

In der Immobilienbranche galt Tabula rasa lange als Grundsatz neuer Nutzungen. Der alte Kaufhof soll aber nicht abgerissen, sondern umfassend umgebaut werden - weil die Substanz im Kern angeblich intakt ist. Und weil man bei einem Abriss die Gefährdung von Nachbargebäuden, des Stadtbahnhalts Rotebühlplatz und des Wasserhaushalts im Untergrund befürchtet. Ein Neubau in gleicher Größe sei praktisch nicht machbar.

Zwei neue Geschosse für Büros

Um möglichst viel Büroraum zu gewinnen sollen das oberste und das Technikgeschoss auf dem Dach abgerissen und dafür zwei Staffelgeschosse aufgesetzt werden. Anders als bisher geplant sollen in diesen neuen Obergeschossen keine Wohnungen eingebaut werden. Außerdem ist ein Lichthof vorgesehen, für den erheblich in den Bestand eingegriffen werden müsste.

Der Verbindungssteg am Galeria Kaufhof an der Eberhardstraße wurde 2021 abgerissen. Hier ist die vom Architekten Egon Eiermann ersonnene typische Fassadenverkleidung zu sehen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Votum des Gemeinderates für den Bürokomplex würde die 2024 getroffenen Richtungsentscheidungen, bei denen nicht Büros, sondern das Haus der Kulturen (5000 Quadratmeter), Wohnen, Gastronomie und die Freie Tanz- und Theaterszene im Kaufhof an erster Stelle standen, stoppen. Diese Pläne „werden eingestellt“, heißt es lapidar in der Vorlage. Sie soll erstmals am 22. Juni im Bezirksbeirat Mitte öffentlich besprochen werden.

OB Nopper wirbt für Behördenzentrum

OB Frank Nopper und Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (beide CDU) hatten bereits vor vier Wochen per Pressemittelung für das Behördenzentrum geworben, zum Haus der Kulturen dabei aber kein Wort verloren. In der Mitteilung war vor allem von Desk-Sharing durch „moderne Arbeitswelten“ und von einer „signifikanten Reduzierung der benötigten Büroflächen“ die Rede. Untergebracht werden sollen bis zu 660 Arbeitsplätze. Vor dem Schwenk zum Kaufhof hatte die Stadt ein gigantisches Behördenzentrum mit zwei Neubauten am Hauptbahnhof (samt alter Bahndirektion) für mehrere hundert Millionen Euro erwogen. Angesichts der Haushaltslage gelten derartige Visionen als unvermittelbar.

Der Abriss des oberirdischen Teils des alten Kaufhof-Parkhauses in der Steinstraße 4 für weitere Büros soll mitgeplant, aber erst in einem zweiten Bauabschnitt umgesetzt werden. Die Untergeschosse der Garage sollen erhalten und ertüchtigt werden, genauso jene Kellergeschosse, die den Kaufhof und das Parkhaus unter der Breite Straße miteinander verbinden.

Zur Finanzierung will die Verwaltung sich von alten Bürohäusern in der City trennen. Zur Disposition stehen die Eberhardstraße 39 und ein altes Bürohaus in der Schmale Straße. Moderne, qualitativ hochwertige Büroräume in der City sind laut Maklern gefragt, Investoren würden diese Angebote daher sicher unter die Lupe nehmen. In zentralen Lagen lassen sich Monatsmieten von um die 37 Euro pro Quadratmeter erzielen.

Wohnungen sind Pflicht

Eigentlich müsste die Stadt im umgebauten Kaufhof gemäß eigener Vorgaben auch Wohnraum schaffen. Damit würden aber rund 200 Arbeitsplätze wegfallen. Sie nutzt daher eine Öffnungsklausel - der Wohnraum soll in der City im Heusteigviertel entstehen. Im Blick ist die Katharinenstraße 20/22. In diesen älteren Häusern sitzt das Haupt- und Personalamt.

Pläne unter Finanzierungsvorbehalt

Ein Baubeschluss für das neue Behördenzentrum könnte frühestens mit dem neuen Doppelhaushalt 2028 fallen, der Baustart stünde nicht vor 2032 an. Für die Planung sind nun zunächst 500.000 Euro vorgesehen, für Zwischennutzungen wie für die Internationale Bauausstellung, die sich in den beiden Erdgeschosszonen abspielen, hatte der Gemeinderat bereits 800.000 Euro freigegeben. Das soll reichen, um das Haus bis Oktober 2027 zu bespielen. Unklar ist, wie die fünfjährige Lücke bis zum Baustart gefüllt werden könnte. Alle Vorschläge stehen „unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit“, heißt es in der Vorlage.