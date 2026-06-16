Stuttgart: Umbaupläne Alter Kaufhof soll Büromisere lösen
Viele städtische Amtsstuben sind veraltet, die Gebäude marode. Mit dem Kaufhof-Areal wagt die Verwaltung den Befreiungsschlag - samt Kulturnutzung.
Viele städtische Amtsstuben sind veraltet, die Gebäude marode. Mit dem Kaufhof-Areal wagt die Verwaltung den Befreiungsschlag - samt Kulturnutzung.
In der vorletzten Sitzung vor der Sommerpause will die Landeshauptstadt die Planungen für ihr größtes innerstädtisches Bauprojekt aufs Gleis setzen. Der Gemeinderat soll beschließen, dass durch einen massiven Umbau aus dem 2023 für 58,5 Millionen Euro erworbenen Galeria Kaufhof an der Eberhardstraße das zentrale Bürozentrum der Stadtverwaltung wird.