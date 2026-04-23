Stuttgart und Sponsoring Stadt erhält mehr Geld für Namensrecht auf Stadion
Die Landeshauptstadt kann weiter auf Einnahmen eines Sportsponsors bauen. Die Rate für das Namensrecht steigt nach 22 Jahren erstmals an.
Die Landeshauptstadt kann weiter auf Einnahmen eines Sportsponsors bauen. Die Rate für das Namensrecht steigt nach 22 Jahren erstmals an.
Manche Stadien wechseln gefühlt alle paar Jahre ihren Namen. In der Landeshauptstadt aber gibt es eine kleine Fußballarena, in der der Namenszug seit 21 Jahren nicht ausgetauscht werden musste. Das soll nun auch bis mindestens Ende Juni 2036 so bleiben, denn die Garmo AG hat ihr Namensrecht auf der Waldau um zehn Jahre verlängert.