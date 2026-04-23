Stuttgart und Sponsoring: Stadt erhält mehr Geld für Namensrecht auf Stadion

Manche Stadien wechseln gefühlt alle paar Jahre ihren Namen. In der Landeshauptstadt aber gibt es eine kleine Fußballarena, in der der Namenszug seit 21 Jahren nicht ausgetauscht werden musste. Das soll nun auch bis mindestens Ende Juni 2036 so bleiben, denn die Garmo AG hat ihr Namensrecht auf der Waldau um zehn Jahre verlängert.

Die Garmo AG, 1975 von Eduardo Garcia gegründet, setzt ihr 2004 begonnenes Sponsoring für das Gazi-Stadion auf der Waldau damit fort, allerdings zu neuen Konditionen. Garmo vertreibt unter anderem unter dem Markennamen Gazi europaweit Milchprodukte nach türkischer Art, der Konzern hat seinen Sitz in Wangen und ist nachhaltig erfolgreich. Die jüngste Bilanz für das Jahr 2024 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 7,1 Millionen Euro, der Umsatz stieg von 249,5 auf 260,6 Millionen Euro.

Im Oktober 2012 war der Sponsoringvertrag mit der Stadt zuletzt verlängert worden, damals zu unveränderten Bedingungen, was eine Million Euro für zehn Jahre bedeutete – und wegen der unveränderten Höhe des Beitrags teils zu Kritik führte. Weil das Stadion durch den Neubau der Haupttribüne zeitweise nicht genutzt werden konnte, war die Laufzeit des Namensrechts ohne weitere Zahlungspflicht um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert worden.

Die Rate steigt nun um 30 Prozent

Es wird nicht nur Fußball gespielt im Gazi-Stadion – in der Adventszeit ist es auch Kulisse für das Weihnachtssingen, wie hier im Jahr 2025. Foto: imago/steinsiek.ch

Nun hängt die Garmo AG, die im Sportsponsoring seit 20 Jahren bei den Stuttgarter Kickers, seit 16 Jahren auch beim VfB Stuttgart und darüber hinaus bei Alba Berlin (Basketball) und zeitweise bei der European League of Football aktiv ist, weitere zehn Jahre dran. Für diese Verlängerung des Namensrechts zahlt das Unternehmen der Stadt jährlich nicht mehr 100.000, sondern nun 130.000 Euro. Das Geld fließt als „privatrechtliches Leistungsentgelt“ an das Amt für Sport und Bewegung.

Der Verwaltungsausschuss hat der Verlängerung des Namensrechts mit den neuen Konditionen am Mittwoch einstimmig zugestimmt.