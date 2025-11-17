Ein Exhibitionist belästigt eine Joggerin im Pfaffenwald bei Stuttgart-Vaihingen. Die Polizei sucht Zeugen – der Täter trug nur eine auffällige neongelbe Mütze.

Volontäre: Felix Mahler (fma)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag eine Frau im Pfaffenwald belästigt. Wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilt, joggte die 37-Jährige gegen 14.50 Uhr im Bereich des Pflanzschulsträßchens. Dort entdeckte sie einen vollständig entkleideten Mann. Der Exhibitionist schaute die Frau an und onanierte dabei.

 

Sie rannte davon und wählte den Notruf, eine Fahndung wurde sofort eingeleitet, blieb jedoch ohne Erfolg. Nach Angaben der Polizei war der Mann etwa 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Der Täter war nackt, schlank und trug eine neongelbe Mütze.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.