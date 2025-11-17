Ein Exhibitionist belästigt eine Joggerin im Pfaffenwald bei Stuttgart-Vaihingen. Die Polizei sucht Zeugen – der Täter trug nur eine auffällige neongelbe Mütze.

Felix Mahler 17.11.2025 - 16:04 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag eine Frau im Pfaffenwald belästigt. Wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilt, joggte die 37-Jährige gegen 14.50 Uhr im Bereich des Pflanzschulsträßchens. Dort entdeckte sie einen vollständig entkleideten Mann. Der Exhibitionist schaute die Frau an und onanierte dabei.