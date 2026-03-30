Ein Unbekannter nutzt in einer S-Bahn in Stuttgart-Vaihingen offenbar mehrfach die Notbremse und sorgt dafür, dass die Bahn nicht losfahren kann. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Annika Mayer 30.03.2026 - 11:46 Uhr

Ein Unbekannter hat offenbar am Freitagabend in Stuttgart-Vaihingen mehrfach die Notbremsen in einer S-Bahn der Linie S3 in missbraucht. Wie die Bundespolizei mitteilt, soll der Mann Zeugen zufolge gegen 17.55 Uhr an der Haltestelle Stuttgart-Universität mehrfach verschiedene Notbremsen in der stehenden S-Bahn betätigt haben, sodass die Bahn nicht ausfahren konnte.