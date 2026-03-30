Ein Unbekannter nutzt in einer S-Bahn in Stuttgart-Vaihingen offenbar mehrfach die Notbremse und sorgt dafür, dass die Bahn nicht losfahren kann. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Ein Unbekannter hat offenbar am Freitagabend in Stuttgart-Vaihingen mehrfach die Notbremsen in einer S-Bahn der Linie S3 in missbraucht. Wie die Bundespolizei mitteilt, soll der Mann Zeugen zufolge gegen 17.55 Uhr an der Haltestelle Stuttgart-Universität mehrfach verschiedene Notbremsen in der stehenden S-Bahn betätigt haben, sodass die Bahn nicht ausfahren konnte.

 

Alarmierte Kräfte der Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen nicht mehr an. Bei ihm soll es sich laut der Mitteilung um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er wohl eine schwarz-graue Jacke, schwarze Schuhe, sowie eine schwarze Hose.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 0711/55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.