Zwei Brände halten die Feuerwehr in der Nacht in Atem

In Stuttgart-Vaihingen brennt es in einer Fabrikhalle, in Obertürkheim fängt ein Dachstuhl Feuer. Die Feuerwehr rückt aus. Vier Menschen werden beim Brand in Vaihingen verletzt.

Matthias Kapaun /dpa 03.07.2025 - 06:49 Uhr

Zwei Brände im Stuttgarter Stadtgebiet haben die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag auf den Plan gerufen. In Stuttgart-Vaihingen hatte eine Industriemaschine in einer Fabrikhalle in der Straße Untere Waldplätze Feuer gefangen, dabei wurden vier Menschen verletzt. In Obertürkheim kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus, das sich im Umbau befindet und deshalb momentan unbewohnt ist.