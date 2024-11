Bergheimer Steige in Stuttgart-West

Am Donnerstagmorgen verursacht ein Fahrer eines VW vor der Bergheimer Steige in Stuttgart-West einen Unfall. Es kommt aufgrund der Reinigungsarbeiten zum Stau.

Sebastian Winter 07.11.2024 - 08:38 Uhr

Aufgrund eines Unfalls vor der Bergheimer Steige ist es am Donnerstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen in Stuttgart-West gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, war gegen 5.30 Uhr ein 22-jähriger VW-Fahrer auf der K 9503 aus der Wildparkstraße kommend in Richtung Bergheimer Steige unterwegs. Kurz vor einer Abbiegung auf Höhe des Parkplatzes Solitude habe er zwei vor ihm fahrende Autos auf riskante Weise überholen wollen.