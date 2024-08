Knapp acht Jahre lang hat die charmante Kneipe Fais Dodo den sonst gar nicht so charmanten Rotebühlplatz kulinarisch aufgewertet. Nun ist Schluss.

Petra Xayaphoum 24.08.2024 - 07:00 Uhr

Dass das Fais Dodo – oder nur kurz „Fais“, wie es die Stammgäst:innen und Betreiber nennen – keine 0815-Kneipe ist, hat man beim Vorbeispazieren bereits an der ambitionierten Wochenkarte erspähen können. Sizilianische Arancini gefüllt mit Austernpilz-Erbsen-Ragout auf Aprikosen-Paprika-Sugo und Geflügel in Buttermilch-Sake-Soße auf Basmati-Zucchini-Reis mit Gurken-Salat an Wasabi-Dressing, das gab’s sonst nirgendwo und schon gar nicht am Rotebühlplatz.