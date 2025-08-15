Stuttgart21 Im Bahnhof entstehen große Handels- und Büroflächen
Im Bonatzbau entstehen Shops, ein Hotel und ein Foodcourt. Doch weil es Verzögerungen gibt, braucht die Bundespolizei ein Ausweichquartier. Die Bahn steht unter Zeit- und Kostendruck.
Bis zu 20000 Quadratmeter Handels-, Büro- und Hotelfläche entstehen derzeit im Stuttgarter Hauptbahnhof neu. Noch hält sich die Bahn bedeckt, welche konkreten Angebote es für die Reisenden geben wird. Die Vermarktung läuft. Man befinde sich „in Gesprächen mit etlichen Interessenten, es bestehen jedoch noch keine Mietverträge. Angestrebt wird ein breites Angebot an Gastronomie und für die Reisendenversorgung“, sagt ein Bahnsprecher.