Stuttgart21: Im Bahnhof entstehen große Handels- und Büroflächen

Bis zu 20000 Quadratmeter Handels-, Büro- und Hotelfläche entstehen derzeit im Stuttgarter Hauptbahnhof neu. Noch hält sich die Bahn bedeckt, welche konkreten Angebote es für die Reisenden geben wird. Die Vermarktung läuft. Man befinde sich „in Gesprächen mit etlichen Interessenten, es bestehen jedoch noch keine Mietverträge. Angestrebt wird ein breites Angebot an Gastronomie und für die Reisendenversorgung“, sagt ein Bahnsprecher.

Klar ist, dass im Bereich des ehemaligen Reisezentrums ein Foodcourt enstehen wird, also ein Ansammlung verschiedenster gastromischer Angebote. Das neue Hotel wird seinen Eingangbereich auf dem Niveau des Arnulf-Klett-Platzes haben, direkt neben dem Mittelausgang. Die eigentlichen Hotelzimmer befinden sich in Bereich neben der Wandelhalle, der zu diesem Zweck aufgestockt worden ist, was mit Blick auf den Denkmalschutzstatus des Gebäudes kritisch gesehen wurde.

So werden die Flächen in den beiden Ebenen des Bonatzbaus aufgeteilt. Foto: Oliver Biwer

Auf der Straßenebene, auf der künftig Reisende stufenlos bis zu den Verteilerstegen über den Gleisen gelangen, dominieren Angebote aus der Gastronomie, aus dem Lebensmittel- und dem Non-Food-Handel. Fahrkarten und Auskünfte gibt es im Reisezentrum, das im Bereich zwischen dem Bonatzbau und der neuen, unterirdischen Bahnsteighalle liegen wird.

Wie auch beim Bau des benachbarten Durchgangsbahnhofs sitzt der Bahn beim Umbau des historischen Empfangsgebäudes der Terminplan im Nacken. Wenn tatsächlich im Dezember 2026 große Teile des Bahnverkehrs in den Tiefbahnhof verlegt werden sollten, werden noch nicht alle Geschäfte im Bonatzbau geöffnet haben. „Nach Fertigstellung der Flächen ist die Übergabe an die Mieter von Mitte 2026 an vorgesehen. Die ersten Eröffnungen sind für Dezember 2026 geplant, weitere sollen im Laufe des ersten Halbjahres 2027 folgen“, sagt der Bahnsprecher.

Interimsbau für die Bundespolizei

Dies führt dazu, dass sich die Beamten der Bundespolizei ein Interimsquartier suchen müssen. Erste vorbereitende Arbeiten für den Bau einer solchen vorübergehenden Bleibe hat die Bahn im Frühjahr ausgeschrieben. „Das Revier der Bundespolizei wurde bereits zum Abbruch der Seitenflügel des alten Kopfbahnhofs in die Königstraße verlegt. Künftig soll das Revier wieder im Bonatzbau angesiedelt sein“, erklärt der Bahnsprecher. Allerdings werde der dafür vorgesehene nördliche Gebäudeteil erst 2027 fertiggestellt. „Da der Verbleib der Bundespolizei in der Königstraße nicht bis dahin gesichert werden kann, wird für die Zwischenzeit eine provisorische Unterbringung benötigt“.

Kosten von mehr als einer halben Milliarde

Neben dem Termindruck gibt es noch eine weitere Parallele zwischen der Sanierung des Bonatzbaus und dem Bau von Stuttgart21. Hier wie da haben sich die ursprünglichen Kostenannahmen als nicht sehr belastbar erwiesen. Aus den einstmals angesetzten 250 Millionen Euro sind Stand Juli vergangenen Jahres 581 Millionen Euro geworden.