 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Wie sich die Bahnhofshalle verändert

Stuttgart21 Wie sich die Bahnhofshalle verändert

Stuttgart21: Wie sich die Bahnhofshalle verändert
10
Phasenweise gab es noch Verkaufstände in der Mitte der Halle, was ein Durchkommen erschwerte. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die große Querbahnsteighalle ist das Kernstück des bisherigen Hauptbahnhofs. Über die Jahre hat sie sich immer wieder verändert und bekommt derzeit abermals ein neues Aussehen.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Wandelhalle nennt die Deutsche Bahn die große Kopfbahnsteighalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Gemeint ist, dass dort die Reisenden, als man noch Zeit hatte, gemächlich schlenderten, die Auslagen der Geschäfte betrachteten oder das gastronomische Angebot nutzten. Der Begriff passt aber auch in einer anderen Hinsicht: wie viel Teile des Hauptbahnhofs war auch die große Halle einem stetigen Wandel unterzogen.

 

Halle wird komplett neu gestaltet

Derzeit ist die Halle wie der übrige Hauptbahnhof gesperrt. Die Veränderung, die dort derzeit vollzogen wird, geht über vorherige Umgestaltungen weit hinaus. Künftig hat die Halle zwei Ebenen. Von der unteren aus, die auf dem Niveau des Arnulf-Klett-Platzes liegt, gelangen Reisende auf die Verteilerstege, von denen es zu den Bahnsteigen geht. Die obere Ebene schafft den Zugang zum Bahnhofsdach oberhalb der unterirdischen Gleise, auf dem der Manfred-Rommel-Platz entstehen wird.

Wie sich die Halle im Lauf der Jahre verändert hat, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

Weitere Themen

Stuttgart21: Wie sich die Bahnhofshalle verändert

Stuttgart21 Wie sich die Bahnhofshalle verändert

Die große Querbahnsteighalle ist das Kernstück des bisherigen Hauptbahnhofs. Über die Jahre hat sie sich immer wieder verändert und bekommt derzeit abermals ein neues Aussehen.
Von Christian Milankovic
Blindgänger auf S-21-Baustelle: Tauchen immer mehr Fliegerbomben auf?

Blindgänger auf S-21-Baustelle Tauchen immer mehr Fliegerbomben auf?

In diesem Jahr kam es schon zu mehreren aufsehenerregenden Entschärfungen. Manch einer fragt sich, ob die Zahl der Auffindungen zunimmt.
Von Christine Bilger
Stuttgart: Nach gerissener Oberleitung: Bahnverkehr läuft wieder an

Stuttgart Nach gerissener Oberleitung: Bahnverkehr läuft wieder an

Eine gerissene Oberleitung beeinträchtigt den Bahnverkehr zwischen Ulm und Stuttgart zeitweise. Und dann war da noch die Bombe.
Hitzewelle in Stuttgart: Wie gut schützt die Stadt Kinder vor Hitze?

Hitzewelle in Stuttgart Wie gut schützt die Stadt Kinder vor Hitze?

Wegen seiner Kessellage könnte Stuttgart die heißestes Stadt in Deutschland werden. Darum gibt es jetzt einen Hitzeaktionsplan. Was steht da für Familien drin??
Von Alexandra Kratz
Bombenentschärfung in Untertürkheim: Barbier frisiert Kunden nach Evakuierung auf der Straße

Bombenentschärfung in Untertürkheim Barbier frisiert Kunden nach Evakuierung auf der Straße

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Untertürkheim am Dienstagnachmittag werden Gebäude evakuiert – doch ein Barbier lässt seinen Kunden nicht ohne perfekten Schnitt gehen.
Von Berit Böbel
Silvester 2025 in Stuttgart: OB Nopper will abgespeckte Schlossplatz-Party – aber wie?

Silvester 2025 in Stuttgart OB Nopper will abgespeckte Schlossplatz-Party – aber wie?

Berlin hat seine Silvesterfeier aus Kostengründen gestrichen. Folgt Stuttgart dem Beispiel? OB Frank Nopper setzt sich für eine abgespeckte Party ein – und setzt auf Partner.
Von Uwe Bogen
Stuttgart: AfD-Landtagsfraktion scheitert mit Klage gegen Richterwahl

Stuttgart AfD-Landtagsfraktion scheitert mit Klage gegen Richterwahl

Die AfD-Fraktion scheitert vor dem Verfassungsgerichtshof mit ihrer Klage gegen die Nachwahl eines Richters. Der Posten wurde nach dem Tod ihrer Kandidatin neu besetzt.
Von red/afp
Reisen im Bulli: Warum Vanlife seine Magie verloren hat

Reisen im Bulli Warum Vanlife seine Magie verloren hat

VW-Bus, Surfbrett, ein Gefühl von Freiheit: Vanlife, die Do-it-yourself-Variante des Campens, ist die Sehnsucht nach Selbstbestimmtheit. Aber wer bezahlt den Preis für diese Freiheit?
Von Florian Gann
Sentia in Stuttgart: Trenddrink ohne Alkohol im Selbsttest – ist das der Rausch der Zukunft?

Sentia in Stuttgart Trenddrink ohne Alkohol im Selbsttest – ist das der Rausch der Zukunft?

Wie wird man ohne Alkohol betrunken? Der gehypte Drink Sentia verspricht angenehme Rauschgefühle mit null Promille. Stuttgarter Kreative wagen den Selbsttest und sind überrascht.
Von Uwe Bogen
Stammstreckensperrung Stuttgart: Mit gesenktem Kopf zum S-Bahn-Ersatzverkehr

Stammstreckensperrung Stuttgart Mit gesenktem Kopf zum S-Bahn-Ersatzverkehr

Warum bei der Orientierung, wie man zu den S-Bahn-Ersatzbussen kommt, die Klett-Passage in Stuttgart keine einfache Ecke ist.
Von Andreas Geldner
Weitere Artikel zu Stuttgart 21 Deutsche Bahn Verkehr Hauptbahnhof Stuttgart Paul Bonatz Bonatzbau
 