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Stuttgarter Ausländeramt Wissenschaftler scheitert mit Klage wegen verspäteter Aufenthaltserlaubnis

Stuttgarter Ausländeramt: Wissenschaftler scheitert mit Klage wegen verspäteter Aufenthaltserlaubnis
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Die Ausländerbehörde in der Eberhardstraße ist nach wie vor überlastet. 2023 bildeten sich vor dem Gebäude lange Schlangen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Forscher verlangte 36 000 Euro Schadensersatz von der Stadt Stuttgart. Das Landgericht wies die Klage nun ab.

Ein Wissenschaftler ist mit einer Schadensersatzklage gegen die Stadt Stuttgart gescheitert. Er hatte der Stuttgarter Ausländerbehörde vorgeworfen, seinen Aufenthaltstitel zu spät bearbeitet und ihm dadurch einen Verdienstausfall von rund sechs Monaten verursacht zu haben. Das Landgericht Stuttgart wies die Klage über etwa 36 000 Euro jedoch ab.

 

Im Kern ging es um die Frage, ob Ausländer Anspruch auf Schadensersatz haben können, wenn eine überlastete Behörde einen Aufenthaltstitel verspätet bearbeitet – oder ob Betroffene zunächst selbst gerichtliche Schritte einleiten müssen, um eine schnellere Entscheidung zu erreichen.

Wurden die Akten verspätet weitergeleitet?

Der Kläger hatte im Sommer 2023 seine Tätigkeit an der Universität Stuttgart beendet und wollte zum 1. Oktober eine neue Stelle beim Fraunhofer-Institut in Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) antreten. Tatsächlich konnte er die Arbeit jedoch erst am 1. April 2024 aufnehmen, weil sein Antrag auf eine neue Aufenthaltserlaubnis über Monate nicht entschieden wurde.

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Hinzu kam ein Zuständigkeitswechsel: Nach seinem Umzug im November 2023 war nicht mehr die Stuttgarter, sondern die Ausländerbehörde am neuen Wohnort zuständig. Nach Darstellung der Klägerseite leitete die Stuttgarter Behörde die Akten verspätet weiter. Darin sieht der Stuttgarter Rechtsanwalt Roland Kugler die eigentliche Amtspflichtverletzung.

Behörde hätte früher entscheiden können

„Kommunen sind verpflichtet, ihre Behörden so auszustatten, dass Anträge ohne vermeidbare Verzögerungen bearbeitet werden können“, sagte Kugler. Da keine weiteren Behörden hätten beteiligt werden müssen, hätte aus seiner Sicht zeitnah entschieden werden können.

Die Stadt Stuttgart argumentierte dagegen, der Kläger hätte selbst früher gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Nach Auffassung der Stadt hätte er bereits kurz nach der Antragstellung einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht stellen können, um eine schnellere Entscheidung zu erzwingen.

Der Stuttgarter Rechtsanwalt Roland Kugler hat vergeblich versucht, für seinen Mandanten Schadensersatz zu bekommen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Einzelrichter folgte dieser Argumentation. In dem Urteil heißt es, der Kläger habe es „schuldhaft unterlassen“, den Schaden durch den Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. Deshalb bestehe kein Amtshaftungsanspruch.

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht

Für einen erfolgreichen Schadensersatzanspruch reicht es nach Auffassung des Gerichts nicht aus, auf lange Bearbeitungszeiten hinzuweisen. Kläger müssen eine konkrete Amtspflichtverletzung, einen nachweisbaren Schaden und einen ursächlichen Zusammenhang zwischen beidem belegen. Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, besteht kein Anspruch auf Schadensersatz.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gegen die Entscheidung kann binnen eines Monats Berufung eingelegt werden. Kugler sagte, er werde das weitere Vorgehen mit seinem Mandanten besprechen. Die Einschätzung des Gerichts zur Dauer verwaltungsgerichtlicher Verfahren teile er jedoch nicht.

Hätten Klagen tatsächlich geholfen?

Nach Auffassung des Anwalts hätten Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart schon früher häufig mehrere Monate gedauert. Angesichts inzwischen gestiegener Verfahrenszahlen sei heute eher mit noch längeren Bearbeitungszeiten zu rechnen. Im konkreten Fall wäre sein Mandant bis zu einer gerichtlichen Entscheidung bereits an seinem neuen Wohnort gemeldet gewesen. Auch eine Untätigkeitsklage hätte nach seiner Darstellung nicht geholfen, da sie erst nach drei Monaten zulässig ist.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart teilte auf Anfrage mit, weder im konkreten Fall noch allgemein Angaben zur Dauer ausländerrechtlicher Verfahren zu veröffentlichen.

Teils übernachteten Menschen vor dem Ausländeramt

Die Stuttgarter Ausländerbehörde war in den vergangenen Jahren wiederholt wegen langer Wartezeiten kritisiert worden. 2023 sorgten Berichte bundesweit für Aufmerksamkeit, wonach Antragsteller teilweise stundenlang auf Termine warteten und vereinzelt sogar vor dem Gebäude übernachteten.

Die Stadt führte die Überlastung unter anderem auf zusätzliche Aufgaben infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine zurück. Innerhalb kurzer Zeit mussten nach Angaben der Verwaltung rund 10 000 Geflüchtete registriert werden. Hinzu kamen zusätzliche Anträge nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Zeitweise sei nur etwa die Hälfte der Stellen besetzt gewesen.

Nach Angaben der Stadt wurden inzwischen zusätzliche Stellen geschaffen, technische Abläufe verbessert sowie Online-Terminvergaben und ein Auskunftstelefon eingeführt. Für besonders dringende Fälle gebe es außerdem ein Notfallsystem.

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