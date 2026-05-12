Stuttgarter Ausländeramt Wissenschaftler scheitert mit Klage wegen verspäteter Aufenthaltserlaubnis
Ein Forscher verlangte 36 000 Euro Schadensersatz von der Stadt Stuttgart. Das Landgericht wies die Klage nun ab.
Ein Forscher verlangte 36 000 Euro Schadensersatz von der Stadt Stuttgart. Das Landgericht wies die Klage nun ab.
Ein Wissenschaftler ist mit einer Schadensersatzklage gegen die Stadt Stuttgart gescheitert. Er hatte der Stuttgarter Ausländerbehörde vorgeworfen, seinen Aufenthaltstitel zu spät bearbeitet und ihm dadurch einen Verdienstausfall von rund sechs Monaten verursacht zu haben. Das Landgericht Stuttgart wies die Klage über etwa 36 000 Euro jedoch ab.