Verkaufsminus in China, Verbrenner-Comeback, Gewinne in Trümmern: Für Porsche war 2025 ein Jahr zum Vergessen. Das zeigt sich nun in der Bilanz.
11.03.2026 - 07:13 Uhr
Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sportwagenbauers Porsche 2025 größtenteils aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein, wie der Dax-Konzern mitteilte. 2024 hatten die Stuttgarter unter dem Strich noch fast 3,6 Milliarden verdient. Der Umsatz sank im vergangenen Jahr um fast ein Zehntel auf rund 36,3 Milliarden Euro.