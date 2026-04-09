Während der weltweite Absatz bei Mercedes-Benz sinkt, punktet der Konzern in den USA und Europa. Vor allem bei einem elektrischen Modell gibt es Rekord-Bestellungen.
09.04.2026 - 11:20 Uhr
Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hat im ersten Quartal 2026 erneut weniger Fahrzeuge verkauft. Zwar setzte der Konzern insgesamt 499 700 Pkw und Vans ab, was nach Angaben des Konzerns „im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens“ ist. Das bedeutet dennoch einen erneuten Rückgang bei den Absatzzahlen.