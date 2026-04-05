Mercedes plant, in den kommenden Jahren mehr als sieben Milliarden US-Dollar in US-Aktivitäten fließen zu lassen. Ein Großteil ist für den Standort vorgesehen, an dem SUVs entstehen.
05.04.2026 - 15:00 Uhr
Bis 2030 will Mercedes-Benz mehr als sieben Milliarden US-Dollar (rund 6,08 Milliarden Euro) in US-Aktivitäten investieren – und vier davon in sein seit 1997 betriebenes Werk bei Tuscaloosa. Das verkündete der Stuttgarter Autohersteller kürzlich im Zuge der Weltpremiere seiner neuen SUV-Modelle GLS und GLE.