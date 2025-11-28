 
  Wirtschaft

Stuttgarter Autohersteller Porsche verbietet Alkohol auf dem Werksgelände – mit Ausnahmen

1
Das Porsche-Logo am Werk in Stuttgart-Zuffenhausen Foto: Imago/Schöning

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller verbannt Alkohol weitgehend aus dem Betrieb. Wie die neuen Regeln lauten und begründet werden.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau: Matthias Schmidt (mas)

Bier bei der Arbeit? Beim Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche wird dies künftig strikter gehandhabt als bisher. Vom 1. April 2026 gilt ein Alkoholverbot auf dem gesamten Werksgelände der Porsche AG. Zwar gab es schon bisher ein „Verbot des Arbeitens im berauschten Zustand“, moderater Konsum aber war nicht ausgeschlossen. Es gab im Werk Bierautomaten, die in den kommenden Monaten teils abgebaut, teils umgezogen werden.

 

Die Maßgaben entsprechen dem Schiedsspruch einer Einigungsstelle. Diese war angerufen worden, nachdem sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht auf neue Regeln einigen konnten. Porsche leiste damit „einen verantwortungsvollen Beitrag zur Arbeitssicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter“, heißt es in einem Informationsschreiben des Unternehmens an die Belegschaft.

Das Porsche-Werk wird alkoholfreie Zone. Foto: Max Kovalenko

Die Regeln im Detail:

  • Der Konsum von Alkohol während der Arbeitszeit ist untersagt.
  • Auf dem gesamten Werksgelände ist Alkohol verboten.
  • Das Mitbringen von alkoholischen Getränken auf das Werksgelände oder deren Weitergabe ist nicht erlaubt.
  • Mitarbeitende in berauschtem Zustand dürfen das Werksgelände nicht betreten oder sich dort aufhalten, auch nicht in Pausen.

Porsche lässt Ausnahmen vom Bierverbot zu

Der Spruch der Einigungsstelle definiert aber auch einige Ausnahmen. Während der Pausen kann in definierten Räumen an Automaten pro Tag ein Bier (0,33 Liter) oder ein Radler (0,5 Liter) gekauft werden. Die Beschränkung wird über den Werksausweis kontrolliert, die Mitnahme an andere Stellen im Werk ist verboten.

Auch für Arbeitsjubiläen und Ausstände gibt es eine Ausnahme. Sofern der Ort der Feierlichkeit mit der Abteilungsleitung abgesprochen wird, kann pro Person ein Glas Sekt (0,1 Liter), Bier (0,33 Liter) oder Radler (0,5 Liter) ausgeschenkt werden.

Verstöße können arbeitsrechtliche Konsequenzen haben

Im Schreiben an die Belegschaft wird auch erläutert, was bei Verstößen geschehen soll. „Im Fall von verhaltensbedingten Verstößen“ würden arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung geprüft, heißt es. Sollte das Verhalten suchtbedingt sein, greifen spezielle Vereinbarungen, unter anderem eine Gesamtbetriebsvereinbarung „Betriebliche Hilfsmaßnahmen bei Suchterkrankungen“.

Von Matthias Schmidt
