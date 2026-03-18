Porsche baut den Einsatz von KI deutlich aus: Tausende Copilot-Lizenzen sollen Beschäftigte entlasten, Prozesse beschleunigen und die Effizienz steigern.
18.03.2026 - 14:28 Uhr
Die Stuttgarter Porsche AG setzt für ihre internen Prozesse verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und stattet konzernweit mehrere Tausend Arbeitsplätze mit Microsoft Copilot aus. Nach einem Testlauf mit 1.000 Beschäftigten wird der Lizenzrahmen für das Assistenzprogramm nun auf 13.000 Lizenzen erweitert, bestätigte ein Porsche-Sprecher.